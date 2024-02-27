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الملكية الأردنية تُدشن رحلاتها إلى لندن ستانستد ومانشستر

يُعدّ قرار تسيير رحلات الملكية الأردنية إلى وجهتين جديدتين جزءًا من الجهود الرامية إلى تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الملكية الأردنية

أعلنت الملكية الأردنية عن افتتاح وجهتين جديدتين في المملكة المتحدة، حيث ستُسير رحلات مباشرة من عمان إلى لندن ستانستد ومانشستر.

وستبدأ رحلات الملكية الأردنية إلى لندن ستانستد اعتبارًا من 3 آذار/مارس بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، بينما ستبدأ رحلات مانشستر اعتبارًا من 6 آذار/مارس بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة في المملكة المتحدة، وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال، وتعزيز حركة السياحة بين الأردن والوجهات الأوروبية.

وباعتبارها الناقل الوطني للأردن، تُساهم شبكة الملكية الأردنية الجوية في ترويج الأردن كوجهة سياحية مميزة، وربط عمان بمحطات رئيسية حول العالم.

تخطط الشركة لتوسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة ورفع حجم أسطول الطائرات إلى أكثر من 40 طائرة خلال الأعوام المقبلة لمواكبة النمو في عالم صناعة النقل الجوي وتلبية حركة السفر المتنامية.

وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا مهمًا للملكية الأردنية، حيث ستُعزز حركة السفر بين الأردن والمملكة المتحدة، وتُساهم في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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