الملكية الأردنية تدعم أسطولها ببوينغ 787-9 دريملاينر

كشفت شركة الخطوط الملكية الأردنية أنها تقدمت لشركة بوينغ خلال “معرض دبي للطيران 2023” بطلبية لشراء أربع طائرات من طراز 787-9دريملاينر بهدف دعم أسطولها بالطائرات ذات البدن العريض.

وأعلنت الشركة في بيان لها أنها ثبتت أيضاً طلبية شراء سابقة لطائرتين من طراز 787-9، ليصل إجمالي العدد من هذا الطراز إلى 6 طائرات.

وقال سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الادارة – العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية: “لقد جاء قرارنا بإضافة طائرات 787-9 دريملاينر إلى أسطولنا تأكيداً على التزامنا بتوفير تجربة سفر استثنائية لمسافرينا”.

واضاف: “تتماشى هذه الخطوة تماماً مع الاستراتيجية الأوسع التي ننتهجها من أجل تحديث أسطولنا، مع التركيز على كفاءة استهلاك الوقود والاستدامة وراحة الركاب”.

بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ ستان ديل إن هذه الطلبية لشراء طائرات إضافية من طراز 787 تعتبر بحق شهادة على الالتزام طويل الأمد من جانب الملكية الأردنية للارتقاء بقدراتها الرائدة في السوق لطائرة دريملاينر .