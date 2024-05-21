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الملكية الأردنية تطلق رحلات موسمية إلى بافوس القبرصية

توسع الملكية الأردنية شبكتها لتشمل بافوس القبرصية وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً، بهدف تعزيز السياحة الوافدة وتوفير وجهات جديدة للمسافرين الأردنيين.

فريق التحرير by فريق التحرير
الملكية الأردنية إلى بافوس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إضافة مدينة بافوس القبرصية إلى شبكة وجهاتها الصيفية، وذلك اعتبارًا من 13 حزيران/يونيو المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيًا.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها وفتح أسواق جديدة واعدة، مع التركيز على جذب السياحة الوافدة وتعزيز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.

وستوفر هذه الخطوة الجديدة للمسافرين الأردنيين وجهة سياحية جديدة لقضاء العطلات الصيفية، إلى جانب الوجهات الأخرى التي تخدمها الشركة مثل شرم الشيخ وأنطاليا ولارنكا وأثينا وبرشلونة.

وستكون بافوس الوجهة الثانية لشركة في جزيرة قبرص، التي تتميز بمعالمها الثقافية والتاريخية الغنية.

وأكد سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، أن الشركة تدعم الجهود الوطنية لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، متوقعًا أن يسهم تدشين الرحلات إلى بافوس في تعزيز السياحة الدينية بشكل كبير، وتشجيع المزيد من الزوار من قبرص على استكشاف المواقع التاريخية والدينية في البلاد.

من المتوقع أن يسهم تدشين هذه الرحلات في تعزيز السياحة الدينية والثقافية بين البلدين، حيث تشتهر قبرص بمواقعها الأثرية والكنائس القديمة، بينما تزخر المملكة الهاشمية بمواقع دينية وتاريخية مهمة مثل البتراء وجرش ووادي رم.

وأضاف المجالي أن افتتاح خط جوي إلى بافوس يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للشركة لتعزيز ترابط الرحلات وتطوير شبكة قوية في جميع أنحاء بلاد الشام، حيث تهدف الشركة إلى الوصول إلى 60 وجهة عالمية، مدعومة بأسطول حديث مكون من 40 طائرة جديدة في إطار خطتها لتحديث أسطولها خلال السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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