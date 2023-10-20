الطيران المغربي يعلق رحلاته إلى تل أبيب حتى نهاية أكتوبر

علقت المملكة المغربية رحلات الطيران المغربي إلى تل أبيب حتى نهاية أكتوبر بسبب الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية.

و ذكرت شركة الخطوط الملكية المغربية، وهي شركة الطيران الوطنية في المغرب، في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الخطوط الملكية المغربية (المملوكة للدولة) ستلغي رحلات جوية بين 19 و30 أكتوبر من تل أبيب وإليها، «بسبب الوضع الحالي في إسرائيل»، بحسب ما نشرت”الشرق الأوسط”.

وقد اندلعت حرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية منذ 7 أكتوبر بعد عملية عسكرية شنّتها الحركة ودخلت فيها إلى مستوطنات إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة.





وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أدانت وبشدة قصف القوات الإسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.



