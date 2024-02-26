فريق التحرير by فريق التحرير

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طرح مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

مصر تدرس حالياً آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر هذا المطار.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مصر عن قرب طرح مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

المطارات المصرية

وأكد وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في المطارات، وزيادة كفاءة التشغيل، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف حلمي أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال العام 2024، من خلال خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لهذه المطارات وتقديم خدمات مميزة للمسافرين.

وأشار حلمي إلى أن مصر تدرس حالياً آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر هذا المطار.

المطارات المصرية
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فريق التحرير

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