المطارات السعودية.. 17% ارتفاعا بعدد المسافرين في 6 أشهر

ارتفع عدد المسافرين، عبر المطارات السعودية، إلى 62 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة زيادة 17% سنويا، حسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

كما زادت عدد الرحلات الجوية، عبر المطارات السعودية، إلى 446 ألف رحلة جوية، بنسبة زيادة 12% خلال أول 6 أشهر من عام 2024، بالمقارنة بالفترة نفسها عام 2023، حسب البيانات الرسمية.

حركة الشحن الجوي عبر المطارات السعودية تقفز 41%

كما شهدت حركة الشحن الجوي عبر مطارات السعودية، أيضا ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفعت بنسبة 41% لتصل إلى 606 آلاف طن خلال نفس الفترة.

ويتماشى ذلك مع أهداف الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، والتي تشمل مضاعفة أعداد المسافرين سنويا 3 مرات لتصل إلى 330 مليونا، وتوسيع الاتصال بأكثر من 250 وجهة من مطاراتها الـ29، وزيادة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن من البضائع سنويا بحلول عام 2030، وفقا لوسائل إعلام محلية سعودية.

مطار الملك خالد الدولي يقود النمو

وقاد مطار الملك خالد الدولي، مسار النمو بين المطارات السعودية، خلال النصف الأول من 2024، مع ارتفاع عدد المسافرين إلي 17.7 مليون مسافر، مما يعكس زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 21% على أساس سنوي، و132 ألف رحلة جوية، بزيادة في أعداد الرحلات الجوية بنسبة 15% عن العام السابق.

ارتفاع عدد المسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي 16 %

كما سجل مطار الملك عبد العزيز الدولي، ارتفاعا في أعداد المسافرين بنسبة 16% إلى 24 مليون مسافر، و148 ألف رحلة جوية، بزيادة قدرها 13%.

وارتفع عدد المسافرين، عبر مطار الملك فهد الدولي، إلى 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول من 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 15%، وزيادة أعداد الرحلات الجوية إلى 45 ألف رحلة خلال نفس الفترة، بنسبة نمو سنوي 15% أيضا.

وزاد عدد المسافرين، عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، إلى 5.6 مليون مسافر، بنسبة زيادة 20% سنويا، وزيادة أعداد الرحلات الجوية إلى 39 ألف رحلة، بنسبة ارتفاع 22% سنويا.

وفي الوقت نفسه، سجلت باقي المطارات السعودية، مجتمعة ما مجموعه 8.8 مليون مسافر في أول 6 أشهر من 2024، بنسبة زيادة 16% سنويا، تم نقلهم عبر 83 ألف رحلة جوية، بنسبة ارتفاع 11% سنويا.