المركبة الفضائية أوديسيوس تكسر ساقها بعد هبوطها على سطح القمر

فقدت “أوديسيوس“، أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر منذ نصف قرن، طاقتها وكسرت ساقاً لتدخل في حالة سبات يوم الخميس وسط ظلام شديد البرودة على سطح القمر، منهية مهمتها بعد أسبوع من هبوط غير متوازن أعاق عملياتها وإنتاجها العلمي، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت شركة “إنتويتيف ماشينز” Intuitive Machines، وهي شركة طيران مقرها تكساس، والتي دفعت لها وكالة ناسا 118 مليون دولار لبناء “أوديسيوس” والتحليق بها، إن فريق التحكم الأرضي التابع لها تلقى “إرسال وداع” أخير من المركبة الفضائية قبل حلول الظلام في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

Image Thread: The IM-1 Mission successfully landed the first spacecraft on the Moon's south pole region, marking the United States' first return since Apollo 17 and the first commercial lunar lander to transmit valuable science data of each NASA payload from the lunar surface. In… pic.twitter.com/kZnhOxTtXS — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 28, 2024

وقد كسرت ساق أول مركبة فضائية أمريكية خاصة تهبط على سطح القمر، بعد هبوطها؛ إذ نشرت شركة “إنتويتيف ماشينز”، التي صممت المركبة ذات الأرجل الست، صوراً جديدة بعد ستة أيام من الهبوط التاريخي، أظهرت كسراً في ساقها.

وأشارت الشركة إلى أن مركبة الهبوط وصلت بسرعة كبيرة، فانزلقت وانقلبت على جانبها عندما هبطت بالقرب من القطب الجنوبي للقمر يوم الخميس الماضي، ما أعاق الاتصالات، موضحة انه كان من المفترض أن تعمل المركبة لمدة أسبوع على الأقل.

من جانبه، قال مدير مهمة المركبة، تيم كرين، إنه من غير المؤكد ما إذا كانت “أوديسيوس” ستعمل أم لا، فقد يؤدي البرد القارس في الليل القمري إلى تحطم الأجهزة الإلكترونية وعطب البطاريات”.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن “الليل القمري ليس مزحة، تخيل أنك تركت أجهزتك الإلكترونية المفضلة في الخارج لمدة 14 ليلة في القارة القطبية الجنوبية”.