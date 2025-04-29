13 دولة تنضم لمشروع المحطة القمرية الدولية الروسية الصينية.. تحالف فضائي جديد

في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو التعاون في مجال استكشاف الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس“،عن انضمام 13 دولة، بما في ذلك أعضاء من مجموعة “بريكس”، إلى مشروع إنشاء المحطة القمرية الدولية العلمية بالتعاون مع الصين.​

تقدم ملحوظ لمشروع المحطة القمرية الدولية

أوضح المدير العام لـ”روسكوزموس”، دميتري باكانوف، خلال اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء في دول “بريكس”، أن المبادرة المشتركة مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية العلمية، تتقدم بشكل ملحوظ.

وأضاف، قد انضمت فعلياً 13 دولة إلى مشروع المحطة القمرية الدولية العلمية الروسية الصينية، وهي: بيلاروس، وباكستان، وأذربيجان، وفنزويلا، وجنوب أفريقيا، ومصر، وتايلاند، وصربيا، ونيكاراغوا، والسنغال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وبوليفيا.

وتابع: يشمل ذلك ثلاث دول من أعضاء “بريكس“: مصر، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا.​

الخبرات الروسية في استكشاف الكواكب

أكد باكانوف، أن روسيا تمتلك مدارس علمية فريدة في مجال دراسة كوكب الزهرة، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة للهبوط على هذا الكوكب، والتي لم يتم تنفيذ مثلها في أي مكان آخر في العالم.

وأضاف: أن هذه الإنجازات التكنولوجية، إلى جانب الخبرات في استكشاف القمر والمريخ، يمكن أن تشكل أساساً لبرامج التعاون الدولية ضمن مجموعة “بريكس”.​

أشار باكانوف، إلى أن الأجهزة الفضائية من الصين، والهند، والإمارات، قد وصلت إلى المريخ، مما يدل على الخبرة المتنامية لهذه الدول في استكشاف الفضاء.

كما أعرب عن أمله في أن يزداد عدد البرامج المشتركة، وأن يصبح تنفيذها أكثر كفاءة من الناحية العلمية، وأكثر تناسباً مع الميزانيات الوطنية.​

التعاون في تدريب الكوادر البشرية

دعا باكانوف، إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب الموارد البشرية في قطاع الفضاء، وتطوير الصناعات الخاصة، وإنشاء برامج طلابية مشتركة.

وأشار إلى أن أكثر من 85 ألف طالب من دول “بريكس” يدرسون حالياً في الجامعات الروسية، وأكثر من نصفهم من الصين والهند، مما يعكس التبادل العلمي، والثقافي بين هذه الدول.​

ويمثل هذا التعاون الدولي، في إنشاء المحطة القمرية الدولية العلمية، خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات العالمية في مجال استكشاف الفضاء، بحسب موقع “روسيا اليوم”

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع، في تحقيق إنجازات علمية، وتكنولوجية تخدم البشرية جمعاء.