الكشف عن تصميم جديد لتوسعة مطار المدينة المنورة الدولي

كشفت شركة طيبة للمطارات عن التصميم المعماري الجديد لمشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، والذي يهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين.

يتضمن المشروع تحويل مبنى الركاب الحالي (المبنى رقم 1) إلى مطار دولي مخصص لرحلات الحج والعمرة، مع تجديد صالة السفر الحالية. كما سيتم إنشاء صالة سفر داخلية جديدة بمساحة 39 ألف متر مربع، ترتبط بالمبنى رقم 1 عبر رصيف جديد، لتلبية احتياجات الرحلات الداخلية.

يعكس التصميم المعماري الجديد الهوية المميزة للمطار الأصلي، حيث تستوحي صالات السفر الجديدة والمجددة تصميمها من العناصر المعمارية الفريدة للمنطقة، مثل الأعمدة المميزة على شكل أشجار النخيل الفولاذية.

ويهدف التصميم إلى توفير تجربة سفر مريحة وهادئة للمسافرين، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث يسعى المطار للحصول على شهادة LEED الذهبية.

من المقرر أن تبدأ أعمال التوسعة في الموقع في وقت لاحق من عام 2024، ومن المتوقع أن تساهم هذه التوسعة في تعزيز مكانة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي كبوابة رئيسية للحجاج والمعتمرين، وتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى المدينة المنورة.