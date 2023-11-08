القطرية توسع آفاقها بـ 10 وجهات جديدة في 2024

تعتزم الخطوط الجوية القطرية إطلاق رحلات إلى 10 وجهات جديدة خلال العام المقبل، ما يعطي الأمل للعديد من المطارات في دول منطقة البلقان التي كانت تتفاوض مع الشركة خلال السنوات الماضية.

وأدخلت الخطوط الجوية القطرية 7 وجهات جديدة في عام 2023، واستعادت 11 وجهة أخرى، بعد انقضاء فترة الوباء.

وقامت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً بتسوية نزاعها مع شركة إيرباص، إذ عادت طائرات الشركة إلى الخدمة عبر أكثر من 20 طائرة من طراز A350، كما تم إحياء طلبيتها الملغاة من لطائرات طراز A321neo، بالإضافة إلى استلام طائرات بوينغ 737 ماكس.

وقالت الشركة: “نشعر أن منطقة البلقان تعاني من نقص في الخدمات، ونود أن نقدم لبلدان تلك المنطقة منتج الخمس نجوم الذي تستحقه. ولهذا السبب فإننا نركز على مثل هذه الأسواق ذات الفرص العالية، وهو ما يعود بالنفع على الجانبين، وشعوب هذه البلدان والخطوط الجوية القطرية أيضاً”.

وأشارت إلى أنها ستواصل البحث عن الفرص في هذه المنطقة؛ بحسب موقع “إكسيوافيايشن” (exyuaviation) المتخصص في شؤون الطيران.

وكانت “القطرية” أوقفت رحلاتها بين الدوحة وسكوبي في بداية جائحة فيروس كورونا في آذار/مارس 2020 ولم تعد بعد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في الشركة أنها ستستأنف عملياتها إلى العاصمة المقدونية “بمجرد أن تصبح مجدية تجاريا”.

وتبذل كل من الحكومة المقدونية ومشغل مطار مطار العاصمة “تاف” محاولات لعودة الخطوط الجوية القطرية.

وأجرى وزير النقل والاتصالات المقدوني، بلاغوج بو أوتشفارسكي، محادثات مع السفير القطري في البلاد، حيث أكد على ضرورة قيام الخطوط الجوية القطرية بإعادة الخدمات بين الدوحة وسكوبي.

وقال بو أوشفارسكي: “من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا تجديد الرحلات الجوية بين سكوبي والدوحة، من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية بين البلدين”.

وأشارت شركة “تاف” مقدونيا، مشغل المطار في العاصمة، إلى أن “جميع الوجهات التي توقفت من مطاري مقدونيا قبل أزمة كوفيد-19 عادت الآن، باستثناء الدوحة ودبي.

وتعمل “تاف” على استعادة هاتين الوجهتين، حيث قدمت خدمات نقل قوية للمغتربين المقدونيين في أستراليا ونيوزيلندا عن طريقهما، بالإضافة إلى المسافرين المتجهين إلى اليابان والصين والهند والوجهات في الشرق”.

وبحسب الإحصاءات فقد تعاملت الخطوط الجوية القطرية مع 29856 مسافراً على طريق سكوبي في عام 2019. وكانت غالبيتهم متجهون لجهة ثالثة غير الدوحة.

ووفق الأرقام فأن 33% منهم كان متجهاً إلى أستراليا، ثم الهند 7%، وتايلاند 5% وسنغافورة 4%.

وأشار التقرير إلى أن الخطوط الجوية القطرية تعيد التفكير بإعادة تسيير رحلاتها إلى كل من صربيا وكرواتيا وسلوفينيا والتي توقفت بعد انتشار كورونا.