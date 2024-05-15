القطرية تقترب من الاستثمار في شركة طيران جنوب أفريقية

كشف بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة تقترب من عقد صفقة للاستثمار في شركة طيران في جنوب أفريقيا خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتطلع إلى توسيع نطاق وجودها في القارة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال بدر المير، الرئيس التنفيذي، خلال منتدى قطر الاقتصادي اليوم الأربعاء: “نحن في المرحلة النهائية من الاستثمار في الأسهم في شركة طيران في الجزء الجنوبي من أفريقيا”.

ورغم أنه لم يحدد شركة النقل المعنية، إلا أن المير قال إن هناك شركتين أو ثلاث شركات طيران فقط ستكون في الاعتبار، وإن الإعلان قد يصدر خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.

وتسير الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة رحلات إلى 31 وجهة في جميع أنحاء أفريقيا، وتتطلع إلى توسيع شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات والاستثمارات.

وتعمل الناقلة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها أيضاً على وضع اللمسات الأخيرة على الاستحواذ على حصة قدرها 49% في شركة الطيران الرواندية، وستمتلك حصة قدرها 60% في مطار جديد يجري بناؤه بالقرب من العاصمة الرواندية كيغالي. وسيحاول المركز الجديد، المتوقع اكتماله في عام 2027، منافسة مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية العملاقة.

وقال المير إن شبكة الخطوط الجوية القطرية في شمال وشرق أفريقيا تنمو بشكل تلقائي، وإن ما ينقص الشركة في تغطية القارة الأفريقية بالكامل هو جنوب أفريقيا وأفريقيا الوسطى. وأضاف المير أن “القطرية” تتعاون مع رواندا لإنشاء مطار وبنى تحتية تلبي متطلبات إنشاء مركز للطيران في أفريقيا الوسطى.

وذكر أن “القطرية” ستعكف على إنشاء مركز للطيران في العاصمة الرواندية كيغالي مشابه في التصميم والعمل لما هو موجود في مطار حمد الدولي. وقال إن شركته في المراحل الأخيرة من توقيع اتفاقية شراكة مع «الخطوط الجوية الرواندية»، التي سيكون لها دور كبير في ربط كل الوجهات الأفريقية.