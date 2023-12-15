القطرية تدشّن رحلاتها إلى تبوك

دشنت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة إلى مدينة تبوك السعودية، عبر رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأحد والخميس على متن طائرة من طراز إيرباص A320.

واصبح تبوك بذلك الوجهة العاشرة في المملكة بعد العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم، لتعزز بذلك الناقلة القطرية الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين.

وقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن تدشين رحلاتها إلى تبوك، وجهتها العاشرة في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في أعقاب إطلاقنا لرحلاتنا الجوية إلى العلا ونيوم واستئناف عملياتنا إلى مدينة ينبع في الأسابيع الأخيرة. حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية. كما وتقدم مدينة تبوك لزائريها العديد من التجارب التاريخية والثقافية والطبيعية، لذلك نتطلع إلى انضمامها إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، علي محمد مسرحي: “نحن سعداء اليوم بتتويج كل تلك النجاحات الثنائية من خلال تدشين رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك وبعدة وجهات أُخرى. حيث تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية للمنطقة بتوفيرها خيارات أكثر للمسافرين عبر المطار بما يحقق التنمية السياحية لزوار وأهالي المنطقة، خصوصاً وأن هذا الإعلان يأتي بعد استقبال مطار الأمير سلطان لعدة رحلات جديدة متيحاً بذلك خيارات سفر متنوعة إلى العديد من الوجهات الجديدة القادمة”.