القطرية تدرس شراء 20% من فيرجن أستراليا

ذكرت صحيفة “فاينانشال ريفيو” الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات للاستحواذ على ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم فيرجن أستراليا المملوكة لشركة “باين كابيتال” في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران للحصول على المزيد من الحصص السوقية في مواجهة شركة الطيران المهيمنة “كانتاس”.

وأفادت “رويترز” العام الماضي بأن “شركة الاستثمار المباشر الأمريكية باين كابيتال كانت تسعى إلى إدراج فيرجن في البورصة الأسترالية بقيمة مليار دولار أسترالي (665.5 مليون دولار أمريكي)، لكن الخطة تأجلت”.

وقالت صحيفة “فاينانشال ريفيو”: “إن الخطوط الجوية القطرية ربما تعلن خططها في ما يتعلق بشراء الحصة الأسبوع المقبل”.

وأحجمت “باين كابيتال” والخطوط الجوية القطرية عن التعليق.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على الصفقة، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للمناقشات، إن مستشاري فيرجن يدرسون أيضاً في بيع حصة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية.

وشاب الاضطراب العلاقة بين الخطوط الجوية القطرية ودولة أستراليا في الماضي القريب بعدما حالت الحكومة التي يهيمن عليها حزب العمال دون زيادة الشركة القطرية لوجودها في قطاع الطيران بأستراليا.