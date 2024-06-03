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القطرية تتطلع لصفقة ضخمة مع بوينغ وإيرباص لتوسيع أسطولها

تتجه الخطوط الجوية القطرية نحو صفقة تاريخية لشراء طائرات عريضة البدن من بوينغ وإيرباص، في خطوة تعزز مكانتها في سوق الطيران الإقليمي وتدعم خططها للتوسع والتحديث.

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط الجوية القطرية

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الخطوط الجوية القطرية تقترب من إبرام صفقة كبيرة لشراء ما يقرب من 200 طائرة عريضة البدن من شركتي بوينغ وإيرباص، بهدف توسيع وتحديث أسطولها.

وذكر تقرير للوكالة أن الناقلة الرسمية لدولة قطر تدرس شراء مزيج من طرازات إيرباص A350s وبوينغ 777X، ورجح أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال معرض فارنبورو للطيران في بريطانيا أواخر الشهر المقبل.

وفقًا لبلومبرغ تأتي هذه الصفقة المحتملة في ظل منافسة متزايدة في سوق الطيران في الشرق الأوسط، حيث قامت شركة طيران الإمارات بعمليات شراء كبيرة لتعزيز أسطولها، كما تسعى شركة طيران الرياض السعودية لترسيخ مكانتها كلاعب جديد في المنطقة.

وتسعى الخطوط القطرية من خلال هذه الصفقة إلى الحفاظ على مسار نموها وتحديث أسطولها لمواكبة التطورات في صناعة الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط القطرية لديها حاليًا 74 طلبًا معلقًا لشراء طائرات بوينغ 777X و18 طائرة إيرباص A350-1000.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة الجديدة في تعزيز علاقة الشركة مع إيرباص، بعد تسوية النزاع القضائي الذي دار بينهما حول تقشير الطلاء على طائرات إيرباص A350 التابعة للناقلة القطرية في أوائل عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...