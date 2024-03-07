القابضة تعين بنوكاً لدراسة إدراج الاتحاد للطيران

عينت مجموعة “إيه دي كيو القابضة” (ADQ) ، ومقرها أبوظبي، بنوك “سيتي غروب” و”إتش إس بي سي هولدينغز”، وبنك أبوظبي الأول للعمل على الطرح العام الأولي محتمل لشركة “الاتحاد للطيران”، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكشف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات أن شركة “روتشيلد آند كو” تقوم بدور المستشار المالي المستقل للصندوق السيادي، مضيفين أن “القابضة” قد تضيف المزيد من البنوك في وقت لاحق.

ودرست مجموعة “إيه دي كيو القابضة” سابقاً خيار الإدراج المباشر لشركة “الاتحاد للطيران” بدلاً من إجراء طرح عام أولي تقليدي. ونشرت وكالة “بلومبيرغ” يوم الجمعة أن بيع الأسهم سيجعلها أول شركة طيران خليجية كبرى متداولة في أسواق المال، وقد يحدث ذلك خلال العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن القائمة النهائية للمستشارين قد تشهد تغييرات. وألمحت المصادر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيت البيع.

وامتنع ممثلو الاتحاد للطيران، و”القابضة”، و”سيتي غروب” و”إتش إس بي سي” عن التعليق على استفسارات “بلومبيرغ”. ولم يستجب بنك أبوظبي الأول و”روتشيلد آند كو” لطلب التعليق.

وذكرت “الاتحاد للطيران” أنها تعمل للاستعداد للاكتتاب العام عندما يقرر المساهم أن الوقت مناسب، حسبما قال الرئيس التنفيذي لـ”لاتحاد للطيران”، أنتونوالدو نيفيس، في مقابلة مع سي إن بي سي الأسبوع الحالي. ولم يقدم نيفيس أي تفاصيل أو تأكيد بشأن الاكتتاب العام المحتمل، قائلاً إن القرار يخص مجموعة “إيه دي كيو القابضة”.

ويشهد الخليج العربي طفرةً في الاكتتابات العامة الأولية منذ أواخر 2021، إذ باعت الحكومات حصصاً في شركات مملوكة للدول لتمويل التحول من الوقود الأحفوري، وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى دعم أسواق الأسهم الإقليمية. كما أظهر المستثمرون الأجانب أيضاً اهتماماً متزايداً بالمنطقة.

ويعتبر إدراج “الاتحاد للطيران” أحدث مثال على تعويل الإمارات على شركاتها الوطنية في تنمية سوق الأسهم المحلية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.