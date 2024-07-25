الفوضى تعم مطار فرانكفورت مع إلغاء 140 رجلة جوية

تسبب احتجاجات نشطاء المناخ في مطار فرانكفورت بألمانيا اليوم الخميس، بإلغاء 140 رحلة جوية، مما أدى إلى فوضى عارمة وتأخيرات واسعة النطاق.

وقد شهد أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، اضطرابات كبيرة اليوم بسبب احتجاجات نشطاء المناخ، حيث تم إلغاء 140 رحلة جوية وتأثير عشرات الرحلات الأخرى.

وأعاقت احتجاجات المناخ حركة السفر الجوي في المطار، مما أدى إلى إلغاء 140 رحلة جوية وترك آلاف المسافرين عالقين.

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اقتحام نشطاء أرض مطار فرانكفورت

اقتحم نشطاء المناخ أرض المطار صباح اليوم، وتجمعوا على المدرجات وحاجز المطار، مما أدى إلى تعطل حركة الطيران.

بعد حوالي ثلاث ساعات من الاحتجاجات، تمكنت الشرطة من إخلاء المدرجات وإعادة فتح المطار، لكن التأخيرات والإلغاءات ستستمر لعدة ساعات.

أدانت شركة “فرابورت”، مشغلة مطار فرانكفورت، تصرفات المحتجين، محذرة من أنهم “سيواجهون عقوبات مشددة ودعاوى مدنية”.