العربية للطيران تسجّل 266 مليون درهم أرباحًا صافيةً خلال الربع الأول 2024

أعلنت العربية للطيران، عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للربع الأول من عام 2024 المنتهي في 31 آذار/مارس الماضي، حيث حققت الشركة أرباحًا صافية بلغت 266 مليون درهم، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت إيرادات العربية للطيران ارتفاعًا بنسبة 8% لتصل إلى 1.54 مليار درهم، مدفوعة بزيادة عدد المسافرين بنسبة 13% ليصل إلى 4.4 مليون مسافر.

وقد تأثرت نتائج الربع الأول بعدة عوامل، بما في ذلك التحول الموسمي خلال شهر رمضان، وارتفاع أسعار الوقود، وتقلبات أسعار العملات، والتحديات المستمرة في سلسلة التوريد.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران، على التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

وأضاف آل ثاني: “بالرغم من التحديات الحالية، فإننا نبقى ثابتين في خططنا للنمو لعام 2024، معتمدين بذلك على قوة نموذج الأعمال الذي نتبعه. ونحن واثقون من مستقبل قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة والعالم ككل”.

يذكر أن العربية للطيران أضافت خلال الربع الأول، وجهتين جديدتين إلى شبكتها، ليصل إجمالي عدد الوجهات إلى 74 وجهة عبر مراكز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان.

وحققت الشركة المركز الثالث عالميًا لأعلى هامش ربح بين شركات الطيران العالمية.