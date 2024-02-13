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العربية للطيران.. إنجازات قياسية وأرباح استثنائية لعام 2023

يُعدّ عام 2023 عامًا استثنائيًا بالنسبة لمجموعة العربية للطيران، حيث حققت إنجازات مهمة على صعيد النمو والإيرادات والربحية.

فريق التحرير by فريق التحرير
العربية للطيران

شهدت العربية للطيران عامًا استثنائيًا في 2023، حيث حققت أرباحًا قياسية تجاوزت توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن صافي أرباح المجموعة ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 1.54 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022.

كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 6 مليارات درهم بنمو 14% مقارنة بـ 5.2 مليار درهم في العام 2022.

ونقلت العربية للطيران 16.7 مليون مسافر بنمو 31% عن العام 2022.

ووصل أسطول العربية للطيران إلى 73 طائرة من عائلة إيرباص 320 A321، كما إضافت 26 وجهة جديدة،  ليصبح عدد وجهاتها العالمية 206 وجهات.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 20% نقداً (بمقدار 20 فلسا للسهم) على المساهمين، بزيادة 33% عن العام 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...