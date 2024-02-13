العربية للطيران.. إنجازات قياسية وأرباح استثنائية لعام 2023

شهدت العربية للطيران عامًا استثنائيًا في 2023، حيث حققت أرباحًا قياسية تجاوزت توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن صافي أرباح المجموعة ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 1.54 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022.

كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 6 مليارات درهم بنمو 14% مقارنة بـ 5.2 مليار درهم في العام 2022.

ونقلت العربية للطيران 16.7 مليون مسافر بنمو 31% عن العام 2022.

ووصل أسطول العربية للطيران إلى 73 طائرة من عائلة إيرباص 320 A321، كما إضافت 26 وجهة جديدة، ليصبح عدد وجهاتها العالمية 206 وجهات.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 20% نقداً (بمقدار 20 فلسا للسهم) على المساهمين، بزيادة 33% عن العام 2022.