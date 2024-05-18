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الطيران المدني يسهم بـ 53 مليار دولار في اقتصاد السعودية

يوفر قطاع الطيران المدني في السعودية 241 ألف فرصة عمل، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغت مساهمة قطاع الطيران المدني 53 مليار دولار في اقتصاد السعودية منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و 32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وفق تقرير حالة قطاع الطيران في المملكة في نسخته الأولى.

ويوفر قطاع الطيران المدني 241 ألف فرصة عمل، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة.
وسيتم إطلاق التقرير خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 أيار / مايو 2024، في مدينة الرياض تحت شعار “تعزيز مستوى الربط العالمي”.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ويتناول التقرير التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة؛ حيث تجاوزت المملكة متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي والإقليمي 90% و95% على التوالي، فيما بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26% بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن قطاع الطيران السعودي يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً دائماً داعماً لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج إن التقرير يؤكد حرص المملكة على تطوير قطاع الطيران وتعزيز شبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، وتطوير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.
ويرصد التقرير تقدم القطاع سعياً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الداعمة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كما يستعرض الأعمال التنظيمية المتواصلة للهيئة، والتأثيرات الإيجابية للوائح الجديدة في تعزيز التنافسية وزيادة الخيارات المتاحة للمسافر في قطاع الطيران السعودي.
ويوضح التقرير حجم الإسهامات الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة، كما يسلط الضوء على حجم الوظائف التي يوفرها عبر شركات الطيران والمطارات والشحن والخدمات اللوجستية.
ويجمع مؤتمر مستقبل الطيران 2024 خمسة آلاف من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة، بمن فيهم المديرون التنفيذيون لشركات طيران عالمية، وكبار المصنعين العالميين، والمديرون التنفيذيون للشركات المشغلة للمطارات وقادة الصناعة والمنظمون، وذلك من أجل إعادة تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...