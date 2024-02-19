السعودية تعزز الاتصال الجوي مع 3 دول مهمة

يستعد وفدٌ رفيع المستوى من قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية لبدء جولة دولية تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتحقيق النمو الاقتصادي.



تشمل الجولة زيارات إلى سنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 فبراير الجاري.



بدأ الوفد السعودي رحلته الدولية بزيارة سنغافورة حيث سيشارك في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، بالإضافة إلى مشاركته في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية.



يضم الوفد مجموعة من القيادات البارزة في قطاع الطيران المدني، ومن المتوقع أن يلتقوا خلال الجولة بعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء التنفيذيين في شركات الطيران المحلية والدولية.

كما يعتزم الوفد عقد جلسات حوارية لمناقشة الإنجازات الحالية واستعراض الفرص المستقبلية التي يمكن تحقيقها من خلال تطوير استراتيجيات قطاع الطيران المدني.



يهدف قطاع الطيران المدني في المملكة إلى تعزيز الربط الجوي وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، وذلك بهدف تسهيل السفر وتعزيز التبادل السياحي والاقتصادي مع دول العالم.

برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني، تنطلق الهيئة في رحلة لتعزيز الشراكات الدولية بين المملكة وسنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطيران المدني. pic.twitter.com/sSufb2ChtQ — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) February 19, 2024



