فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تعزز الاتصال الجوي مع 3 دول مهمة

ستتم مراجعة الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع وتسليط الضوء على المبادرات الحالية التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل الجوي، بهدف تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين المملكة وشركائها الدوليين

فريق التحرير by فريق التحرير

يستعد وفدٌ رفيع المستوى من قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية لبدء جولة دولية تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتحقيق النمو الاقتصادي.

تشمل الجولة زيارات إلى سنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 فبراير الجاري.

بدأ الوفد السعودي رحلته الدولية بزيارة سنغافورة حيث سيشارك في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، بالإضافة إلى مشاركته في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية.

يضم الوفد مجموعة من القيادات البارزة في قطاع الطيران المدني، ومن المتوقع أن يلتقوا خلال الجولة بعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء التنفيذيين في شركات الطيران المحلية والدولية.

كما يعتزم الوفد عقد جلسات حوارية لمناقشة الإنجازات الحالية واستعراض الفرص المستقبلية التي يمكن تحقيقها من خلال تطوير استراتيجيات قطاع الطيران المدني.

يهدف قطاع الطيران المدني في المملكة إلى تعزيز الربط الجوي وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، وذلك بهدف تسهيل السفر وتعزيز التبادل السياحي والاقتصادي مع دول العالم.


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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...