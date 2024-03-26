الإمارات.. الطيران المدني تطلق منصة لتحليل بيانات الشحن الجوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق منصة “CARDS” لتحليل بيانات الشحن الجوي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز كفاءة القطاع ورفع قدرته التنافسية على المستوى الدولي.

وتُعدّ المنصة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر رؤية تحليلية شاملة لحركة الشحن الجوي من وإلى وعبر دولة الإمارات.

الخدمات التي تقدمها منصة CARDS

تقدم منصة “CARDS” مجموعة واسعة من الخدمات التقنية للجهات الحكومية وشركات الطيران الوطنية ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع. وتشمل هذه الخدمات:

تحليل أداء شركات الطيران الوطنية ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع.

مشاركة النتائج والحصة السوقية مع كل جهة.

تحديد نقاط القوة والضعف في القطاع.

تعزيز قدرة الجهات المعنية على الوقوف على أوجه التطوير لحركة الشحن الجوي.

توفير بيانات دورية ومحدثة بشكل شهري.

تحسين عملية صنع القرار والتخطيط للمستقبل.

كما تُساهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الشحن الجوي.

وتأتي منصة “CARDS” انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد والتحول نحو قطاعات المستقبل مثل الطيران والخدمات اللوجستية.

كذلك تساهم المنصة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية قطاع النقل في الدولة.