بدون طيار لمدة 28 دقيقة.. نجاة ركاب الطائرة الإندونيسية من كارثة

نجا 153 راكباً وطاقم الطائرة الإندونيسية من كارثة جوية محققة، بعد أن نام كل من قائدي الطائرة إيرباص A320 التابعة لشركة “باتيك إير إندونيسيا” برقم التسجيل PK-LUV عن غير قصد أثناء رحلة من مدينة كنداري إلى العاصمة جاكرتا يوم 25 يناير 2024، مما أدى إلى انحراف الطائرة عن مسارها المقرر لمدة 28 دقيقة.

ووفقاً للتقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق في سلامة النقل الوطنية الإندونيسية، فإن الطائرة الإندونيسية، قامت برحلة رقم BTK6723 انطلقت في تمام الساعة 03:14 بالتوقيت المحلي، وبعد بلوغ مستوى الطيران المحدد وهو 36 ألف قدم، استأذن قائد الطائرة من الطيار المساعد أخذ قسط من الراحة لشعوره بالتعب، فوافق الأخير، وتولى مهام قيادة الطائرة والقيام بدور المراقب الجوي.

الطائرة الإندونيسية بدون طيار لمدة 28 دقيقة

وبعد مرور بضع دقائق، غلب النعاس على الطيار المساعد أيضاً دون أن يشعر، ليترك الطائرة الإندونيسية تحلق بلا قائد لمدة 28 دقيقة، لتخرج خلالها عن مسارها المحدد دون أن يلاحظ أحد ذلك، حيث حاول المراقبون الجويون في مركز مراقبة الحركة الجوية بجاكرتا عدة مرات الاتصال بالطائرة دون جدوى، مما أثار مخاوف جدية من وقوع كارثة جوية.

نجا الطائرة من كارثة جوية محققة

وعند الدقيقة 28، استيقظ قائد الطائرة على صوت نداء إحدى الطائرات الأخرى، وأدرك أن طائرته قد انحرفت عن مسارها، فسارع بإيقاظ الطيار المساعد والرد على استفسارات برج المراقبة، مبلغاً إياهم أن الطائرة واجهت مشكلة فنية في الاتصالات اللاسلكية تم حلها للتو، قبل أن يستأنف التحليق صوب كنداري حيث حطت الطائرة بسلام دون وقوع إصابات، لينجو ركاب الطائرة من كارثة جوية محققة.

توصيات لمنع تكرار الحادث الخطير

وفي أعقاب الحادث الخطير، أصدرت لجنة التحقيق الإندونيسية سلسلة من التوصيات لشركة “باتيك إير”، من أهمها:

– تطوير إرشادات وإجراءات تفصيلية لضمان استخدام الطيارين لقائمة التحقق الشخصية IM SAFE بشكل صحيح لتقييم لياقتهم البدنية، والذهنية قبل تولي مهام الطيران.

– وضع إجراءات محددة لفحص قمرة القيادة من قبل طاقم الضيافة بشكل دوري كل 30 دقيقة، كما هو منصوص عليه في دليل إجراءات السلامة والطوارئ.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود ضوابط كافية في أنظمة الشركة للتعامل مع حالات الإرهاق، والتعب لدى الطيارين، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في سياسات الحد الأقصى لساعات الطيران المسموح بها، وفترات الراحة الإلزامية.

ورغم عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية، إلا أن هذه الواقعة سلطت الضوء على مخاطر الإجهاد والإرهاق التي قد يتعرض لها الطيارون، وأهمية تشديد الرقابة على إجراءات السلامة الجوية لتفادي وقوع كوارث لا تحمد عقباها.