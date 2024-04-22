%100 نسبة حل الشكاوى في مطارات سعودية خلال مارس

سلطت الهيئة العامة للطيران المدني، في تصنيفها الشهري لمقدمي خدمات النقل الجوي، الضوء على أداء شركات الطيران و13 مطارا بناء على شكاوى المسافرين المقدمة خلال الشهر الثالث من عام 2024.

وبحسب تقييم الهيئة، تصدر مطار الأمير محمد الدولي المحطات الدولية بأكثر من 6 ملايين مسافر سنويا، ولم يسجل سوى شكوى واحدة. ويترجم هذا إلى 0.1% لكل 100 ألف مسافر، إلى جانب معدل دقة يبلغ 100%.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل مطار الملك فهد الدولي 3 شكاوى في شهر مارس/أذار. وهذا يعادل 0.3% لكل 100 ألف مسافر مع معالجة 100% من هذه المشكلات بنجاح.

أكبر عدد من التظلمات

وحصل مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي على أكبر عدد من التظلمات في هذه الفئة في شهر مارس/أذار، حيث تم تسجيل 13 و96 شكوى على التوالي. ومن بين هذه المشاكل، تم حل 100% منها في الوقت المحدد.

وفي الوقت نفسه، برز مطار الأمير نايف الدولي كأفضل أداء بين المحطات الدولية، حيث يستقبل أقل من 6 ملايين مسافر سنويًا، ويتلقى شكوى واحدة فقط. وهذا يعادل 1% لكل 100 ألف مستخدم للخدمة الجوية، مع معدل دقة يطابق ما ورد أعلاه.

وفي هذا القسم، سجل مطار الملك عبد الله الدولي ومطار الطائف الدولي 3 حوادث، وسجل مطار أبها الدولي 5 حوادث، وسجل مطار الأمير سلطان الدولي 4 حوادث، واستقبل مطار الجوف حالتين. وتمكنت جميع القواعد الجوية من حل هذه الشكاوى في الوقت المحدد.

ومن بين المحطات المحلية، وثّقت كل من القريات ورفحاء ووادي الدواسر شكوى واحدة فقط، إلى جانب معدل حل بنسبة 100% في الوقت المحدد.

الحالات الشائعة

ومن بين الحالات الشائعة التي استقبلتها الهيئة العامة للطيران المدني، القضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والنقل والأمتعة.

وبحسب الهيئة، فقد تم رفع إجمالي 924 قضية على الناقلات الجوية السعودية خلال شهر مارس/أذار.

ومن بين شركات الطيران، برزت الخطوط الجوية السعودية بأقل عدد من الحوادث، حيث بلغت 10 لكل 100 ألف مسافر، وبمعدل دقة يصل إلى 85%.

وتابعت طيران ناس عن كثب، حيث سجلت 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وتم التعامل مع 100% منها.

وحصل طيران أديل على المركز الثالث بواقع 14 قضية من هذا النوع لكل 100 ألف مسافر، وتم تسوية 97% منها في الوقت المحدد.

وكانت الشكاوى الأكثر انتشارا بين الركاب في شهر مارس/أذار تتعلق بالأمتعة وإصدار التذاكر وعمليات الطيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة تسعى جاهدة لتزويد المسافرين بمعلومات حول مدى فعالية شركات النقل الجوي والمطارات في معالجة شكاوى العملاء.

تعمل هذه المبادرة على تمكين الركاب من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن مقدمي الخدمات مع تعزيز الشفافية وإظهار التزام الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة مخاوف المسافرين.

علاوة على ذلك، فإنه يعزز المنافسة الصحية بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، مما يحفز تطوير الخدمات وتعزيزها.