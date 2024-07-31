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الشحن الجوي في الشرق الأوسط يرتفع 13.8% في يونيو

حقق الطلب على الشحن الجوي في العالم نمواً من رقمين للشهر السابع على التوالي

محرر في الموقع by محرر في الموقع

سجلت شركات طيران الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.8% على أساس سنوي في حزيران / يونيو الماضي، وفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” استمرار النمو القوي في الطلب على الشحن خلال يونيو الماضي، مما أسهم في تحقيق أداء استثنائي للنصف الأول من العام، حيث تجاوزت مستويات عامي 2022 و2023، والأرقام القياسية المحققة في 2021.

وأضاف الاتحاد، في تقريره، أن إجمالي الطلب على الشحن الجوي، ارتفع بنسبة 14.1% مقارنةً بمستويات يونيو 2023 وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نمواً سنوياً مكوناً من رقمين.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إن الطلب على الشحن الجوي شهد ارتفاعاً كبيراً في يونيو، حيث تضافرت العوامل الإيجابية عبر جميع المناطق، والطرق التجارية الرئيسية لتسجل أداءً قياسياً في النصف الأول من العام ، ويبدو أن الشحن الجوي في وضع قوي للاستمرار في أدائه القوي خلال النصف الثاني من 2024.

وبحسب التقرير، سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي، حيث بلغت 17% على أساس سنوي في يونيو.

وحققت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق، حيث بلغ 9.5% على أساس سنوي في يونيو ، بينما حققت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 16.1% على أساس سنوي في يونيو.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.1% على أساس سنوي في يونيو، مع زيادة في السعة بنسبة 15.5% على أساس سنوي، وحققت شركات الطيران في افريقيا نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.8% على أساس سنوي في يونيو.

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