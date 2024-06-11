فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

ما هي التعويضات التي عرضتها الخطوط السنغافورية على ركاب رحلة الرعب؟

تعرضت رحلة تابعة لشركة الخطوط السنغافورية لمطبات هوائية عنيفة، ما أدى إلى وفاة أحد الركاب وإصابة آخرين.

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط السنغافورية

في أعقاب الحادث الذي تعرّضت له رحلتها من لندن إلى سنغافورة في 21 أيار/مايو، والذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بسبب مطبات هوائية شديدة، أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن تقديم تعويضات للركاب المتضررين.

وبحسب بيان أصدرته الخطوط السنغافورية، سيتم تعويض الركاب الذين تعرضوا لإصابات طفيفة بمبلغ 10 آلاف دولار، بينما سيحصل الركاب الذين عانوا من إصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية طويلة الأمد على دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار. كما قررت الشركة إعادة كامل تكلفة الرحلة لجميع الركاب، بما في ذلك غير المصابين.

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة “تايمز” بأن شركات الطيران تدرس تعديل معايير السلامة بعد هذا الحادث، وتبحث في إجراءات جديدة تحث الركاب على ارتداء أحزمة الأمان طوال فترة الرحلة، وليس فقط عند إضاءة الإشارة المخصصة لذلك.

ويأتي ذلك في ضوء وفاة مواطن بريطاني متأثراً بنوبة قلبية وإصابة 60 راكباً آخرين بجروح جراء المطبات الهوائية التي استمرت لنحو ست دقائق.

وفي سياق متصل، أشار تقرير لاتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” إلى عدم وجود معايير موضوعية لتقييم سلامة شركات الطيران ومقارنتها ببعضها البعض، مؤكداً أن السلامة لا ينبغي أن تكون قضية تنافسية، بل يجب أن تبقى الأولوية القصوى للصناعة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...