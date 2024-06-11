ما هي التعويضات التي عرضتها الخطوط السنغافورية على ركاب رحلة الرعب؟

في أعقاب الحادث الذي تعرّضت له رحلتها من لندن إلى سنغافورة في 21 أيار/مايو، والذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بسبب مطبات هوائية شديدة، أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن تقديم تعويضات للركاب المتضررين.

وبحسب بيان أصدرته الخطوط السنغافورية، سيتم تعويض الركاب الذين تعرضوا لإصابات طفيفة بمبلغ 10 آلاف دولار، بينما سيحصل الركاب الذين عانوا من إصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية طويلة الأمد على دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار. كما قررت الشركة إعادة كامل تكلفة الرحلة لجميع الركاب، بما في ذلك غير المصابين.

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة “تايمز” بأن شركات الطيران تدرس تعديل معايير السلامة بعد هذا الحادث، وتبحث في إجراءات جديدة تحث الركاب على ارتداء أحزمة الأمان طوال فترة الرحلة، وليس فقط عند إضاءة الإشارة المخصصة لذلك.

ويأتي ذلك في ضوء وفاة مواطن بريطاني متأثراً بنوبة قلبية وإصابة 60 راكباً آخرين بجروح جراء المطبات الهوائية التي استمرت لنحو ست دقائق.

وفي سياق متصل، أشار تقرير لاتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” إلى عدم وجود معايير موضوعية لتقييم سلامة شركات الطيران ومقارنتها ببعضها البعض، مؤكداً أن السلامة لا ينبغي أن تكون قضية تنافسية، بل يجب أن تبقى الأولوية القصوى للصناعة.