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تمنى السفر مباشرة من الرياض لسنغافورة.. رسالة أمل من الرئيس التنفيذي لـ”طيران الرياض”

قالت المملكة إنها تريد الابتعاد عن اقتصادها المعتمد على النفط بحلول عام 2030، وتأمل في الحصول على 10% من ناتجها المحلي الإجمالي من قطاع السياحة.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الرياض

تقترب أحدث شركة طيران في المملكة العربية السعودية من إطلاقها العام المقبل، لكن طيران الرياض تريد الإعلان عن الأمر قبل ذلك.

أشار تقرير لـ”Fortune”، إلى أن الرئيس التنفيذي توني دوغلاس قال إن المملكة بحاجة إلى شركة النقل إذا كانت ستصبح وجهة سياحية أكثر.

وبحسب ما ورد قال أمام الجمهور في مهرجان الطيران الآسيوي 2024 في سنغافورة: “من الصعب التفكير في اقتصاد دولي ناجح لا يتمتع باتصال على مستوى عالمي”.

الرياض

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن شركة طيران الرياض المملوكة للدولة العام الماضي، وفي معرض باريس للطيران، قال دوغلاس إن الشركة تأمل في تقديم خدمة أفضل لمجتمع الأعمال السعودي بدلا من التعامل بشكل مباشر مع شركات الطيران الإقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

ومع ذلك، فقد تذمر في سنغافورة من أنه في طريقه إلى المؤتمر لم يتمكن من الطيران مباشرة من الرياض، العاصمة السعودية، وبدلا من ذلك اضطر للسفر إلى دبي والقفز على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات.

الناقل الوحيد الذي يقع مقره في المملكة العربية السعودية ويعمل خارجها في الوقت الحالي هو الخطوط الجوية السعودية، والتي بحلول عام 2030 ستتخلى عن مكانها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتنتقل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وفقا لمجلة الخطوط الجوية.

إن الكثير من الخدمات الحالية التي تقدمها الخطوط السعودية موجهة بالفعل نحو صناعة سياحة الحج التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي يقع مقرها في مكة المجاورة.

وقالت المملكة إنها تريد الابتعاد عن اقتصادها المعتمد على النفط بحلول عام 2030، وتأمل في الحصول على 10% من ناتجها المحلي الإجمالي من قطاع السياحة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...