الصين تحقق رقما قياسيا.. 37% ارتفاعا في الطلب العالمي على السفر الجوي في عام 2023

واصل الطلب العالمي على السفر الجوي انتعاشه خلال عام 2023، فيما اقتربت حركة السفر من مستويات ما قبل الجائحة. وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عن ارتفاع إجمالي حركة السفر الجوي في عام 2023 بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022. وبلغت حركة المسافرين على الصعيد العالمي لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستويات ما قبل الجائحة 2019.



ووفقا لبيانات “إياتا” فإن إجمالي حركة المسافرين لشهر ديسمبر 2023 شهدت ارتفاعا بنسبة 25.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ووصل إلى 97.5% عن مستوى ديسمبر 2019. وبلغت حركة السفر الجوي في الربع الرابع 98.2% من عام 2019، مما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام.

حركة السفر الدولية



وقالت “إياتا” إن حركة السفر الدولية ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019.

وخلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 24.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7% من مستواها في ديسمبر 2019. وبلغت في الربع الرابع 94.5% من عام 2019.

حركة السفر المحلي



فيما شهدت حركة السفر المحلية خلال عام 2023 بأكمله، ارتفاعاً يقدر بنحو 30.4% مقارنة بالعام السابق. وكانت حركة السفر المحلية في عام 2023 أعلى بنسبة 3.9% من مستوى عام 2019 بأكمله. ارتفعت حركة المرور المحلية في ديسمبر 2023 بنسبة 27.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكانت 2.3% أعلى من حركة المرور في ديسمبر 2019. وكانت في الربع الرابع أعلى بنسبة 4.4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.

ووفقا لما قاله المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، ويلي والش، فإن الانتعاش القوي في عام 2023، يشجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024. ويعد انتعاش السفر خبراً جيداً، من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي حيث يسافر الناس للقيام بالأعمال التجارية، ومواصلة تعليمهم، والسفر في إجازات، وغير ذلك الكثير.

وللحفاظ على فوائد السفر الجوي في عالم ما بعد الجائحة، أكد “والش” على ضرورة أن تتبع الحكومات نهجا استراتيجيا، وهذا يعني توفير بنية تحتية فعالة من حيث الكلفة لتلبية الطلب، وتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام لتحقيق هدفنا المتمثل في انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وتبني القواعد التنظيمية التي تحقق فائدة واضحة من حيث التكلفة.

وأضاف أن استكمال التعافي يجب ألا يكون ذريعة للحكومات لنسيان الدور الحاسم للطيران في زيادة ازدهار ورفاهية الأفراد والشركات في أنحاء العالم”.

33.3% زيادة في حركة السفر بالشرق الأوسط

شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 33.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 26.0% وارتفع عامل الحمولة بمقدار 4.4 نقطة مئوية ليصل إلى 80.1%. وارتفع الطلب في ديسمبر بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.



126.1% ارتفاعا في حركة السفر في آسيا



وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 126.1% في حركة المرور الدولية لعام 2023 بأكمله مقارنة بعام 2022، مع الحفاظ على أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق، وارتفعت السعة بنسبة 101.8%، وازداد عامل الحمولة بمقدار 9.0 نقاط مئوية ليصل إلى 83.1%. ارتفعت حركة المرور في ديسمبر 2023 بنسبة 56.9% مقارنة بديسمبر 2022.



22% صعودا في حركة السفر في أوروبا



فيما ارتفعت حركة النقل الجوي لشركات الطيران الأوروبية للعام بأكمله بنسبة 22.0% مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 17.5%، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.1 نقطة مئوية ليصل إلى 83.8%. وفي شهر ديسمبر، ارتفع الطلب بنسبة 13.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وكانت حركة المرور في شهر ديسمبر أعلى من الشهر المقابل من عام 2019 لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة سنوية في حركة المرور بنسبة 28.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 22.4%، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.9 نقطة مئوية ليصل إلى 84.6%. ارتفعت حركة المرور في ديسمبر 2023 بنسبة 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة المرور بنسبة 28.6% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022 بأكمله. وارتفعت السعة السنوية بنسبة 25.4% وزاد عامل الحمولة بنسبة 2.1 نقطة مئوية ليصل إلى 84.7%، وهي الأعلى بين المناطق. وارتفع الطلب في شهر ديسمبر بنسبة 26.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.



38.9% ارتفاعا في حركة الطيران الأفريقية

ارتفعت الحركة السنوية لشركات الطيران الأفريقية بنسبة 38.7% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفعت القدرة الاستيعابية لعام 2023 بأكمله بنسبة 38.3%، كما ارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 71.9%، وهو الأدنى بين المناطق. وارتفعت حركة المرور لشركات الطيران الأفريقية في ديسمبر 2023 بنسبة 9.5% مقارنة بديسمبر 2022.



139% ارتفاعا في حركة السفر في الصين



وارتفعت حركة السفر المحلية في الصين للعام بأكمله بنسبة 138.8% مقارنة بعام 2022، وهي الآن أعلى بنسبة 7.1% من مستوى عام 2019. فيما حققت أستراليا (-4.2% مقارنة بعام 2019)، واليابان (-3.2% مقارنة بعام 2019) الأسواق المحلية الرئيسية الوحيدة التي لم تسترد بعد الطلب على حركة السفر قبل الجائحة.