السعودية.. 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023

حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة السعودية رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخه من حيث عدد المسافرين بعد تسجيله 42.7 مليون مسافر خلال عام 2023 بزيادة نسبتها 36% عن 2022، وفقاً لبيانات مطارات جدة.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الرحلات عبر المطار بلغ 250 ألف رحلة، بزيادة 25% عن 2022، وأن المطار سجل مناولة أكثر من 33.8 مليون حقيبة خلال 2023.

وتصدرت الصالة رقم (1) إجمالي الرحلات بواقع 179.9 ألف رحلة وبزيادة 16% عن 2022 الذي سجل 154.6 ألف رحلة.

وارتفعت أعداد الوجهات الدولية خلال 2023 بأكثر من 11% لتصل إلى 126 وجهة دولية تم تشغيلها من وإلى المطار مقارنة بـــ 114 وجهة في 2022.

واحتلت رحلات القاهرة – جدة صدارة الوجهات الدولية بواقع 4.8 مليون مقعد، فيما كانت رحلات الرياض – جدة الأكثر طلبا للرحلات الداخلية بواقع 7.8 مليون مقعد.

وبحسب البيانات كان يوم 22 حزيران/يونيو الأكثر ازدحاماً إذ بلغ عدد المسافرين 151 ألفاً.