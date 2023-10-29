السعودية، 1,8 مليار ريال لعقد اللوحات الإعلانية في مطار الملك خالد

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” أنها وقعت مع شركة مطارات الرياض عقد إنشاء وتشغيل اللوحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وذلك لمدة 10 سنوات، تبدأ اعتباراً من 01-01-2024 وقابلة للتجديد لمدة أخرى أو مُدد مُماثلة باتفاق الطرفين كتابياً، ويستند هذا العقد إلى نموذج مشاركة نسبة من الإيرادات أو الحد الأدنى السنوي المضمون، أيهما أعلى.

وخلال السنة الأولى من العقد، ستتم مشاركة نسبة من الإيرادات المحققة مع شركة مطارات الرياض دون تطبيق الحد الأدنى السنوي المضمون. وبدايةً من السنة الثانية حتى نهاية العقد، سوف يستند نموذج العمل على مشاركة نسبة من الإيرادات أو الحد الأدنى السنوي المضمون، أيهما أعلى.

ويبلغ إجمالي مبالغ الحد الأدنى السنوي المضمون بدايةً من السنة الثانية وحتى السنة العاشرة 1,82 مليار ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، حيث سيتم توزيعها على 9 سنوات بشكل تصاعدي، وذلك حسب بنود العقد.

ويبلغ إجمالي عدد اللوحات الإعلانية 525 لوحة وهي لوحات رقمية بالكامل، منها 90 لوحة على الطريق السريع المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي، و 435 لوحة داخل المطار، حيث سيتم توزيعها على مختلف الصالات الدولية والداخلية والطيران الخاص.

وتبلغ مدة العقد 10 سنوات، تبدأ اعتباراً من 01-01-2024 وقابلة للتجديد لمدة أخرى أو مُدد مُماثلة باتفاق الطرفين كتابياً، حيث يحتوي العقد على فترة تجهيز وإعداد تصل حتى 12 شهراً.

وسيبدأ الأثر المالي بالظهور اعتباراً من الربع الأول من العام 2024.