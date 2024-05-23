السعودية وجهة “كوماك” الصينية للتوسع عالمياً في مجال تصنيع الطائرات

تسعى شركة الطائرات التجارية الصينية “كوماك” إلى جعل المملكة العربية السعودية بوابة لطموحها في التوسع دوليًا، وذلك من خلال تكثيف جهودها لبيع طائراتها في الخارج ودخول سوق طائرات الركاب التي تهيمن عليها شركات تصنيع غربية.

زيارة رئيس كوماك للسعودية

زار دونغفينج هي، رئيس كوماك، المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هذا الأسبوع، بعد أن رحب بوفد سعودي في منشآت الشركة في شنغهاي في فبراير الماضي، وتأتي هذه الزيارة في ظلّ تعزيز العلاقات والتعاون بين الدولتين.

رؤية كوماك للنقل الجوي في السعودية

وخلال مؤتمر الطيران المنعقد في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، أكد رئيس كوماك، أن “لدى كوماك رؤية لتحسين التواصل العالمي والتنوع من خلال المساهمة في تطوير النقل الجوي في السعودية”.

التحديات أمام كوماك

ومع ذلك، حذرت مصادر في قطاع الطيران، من أن كوماك لا تزال بعيدة عن التوسع دوليًا، خاصة دون الحصول على شهادات أساسية للجودة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ودون تصنيع طائرات أكثر كفاءة.

حالة كوماك الحالية

وتحلق طائرات كوماك حاليًا بشكل أساسي داخل الصين فقط، مع وجود الطائرات في أسطول شركة طيران إندونيسية واحدة. كما تسعى الشركة، التي تأسست عام 2008، إلى جذب عملاء دوليين.