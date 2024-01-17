السعودية تشارك في أجنحة الهند 2024

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن مشاركتها في مؤتمر معرض أجنحة الهند (Wings India 2024) الذي تنظمه وزارة الطيران المدني في الهند في الفترة من 18 إلى 21 كانون الثاني/يناير الجاري في مطار بيغومبيت بمدينة حيدر آباد.

وبحسب المنظمين يتوقع أن يشارك في المعرض ما يزيد عن 5 آلاف مشارك ما بين سلطات الطيران المدني من عدة دول، وشركات الطيران، والشركات ذات العلاقة بمجال الطيران المدني، إضافةً إلى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بقطاع الطيران المدني.

كما من المتوقع أن يزور المعرض ما يقارب 100 ألف زائر، إذ يُعد المعرض من أهم معارض ومؤتمرات الطيران في القارة الآسيوية.

ويبرز المعرض حلول النقل الجوي المتقدم، ودورها في إحداث تحوّل بمجال الطيران المدني وفتح أسواق جديدة للسفر الجوي خلال العقود المقبلة.

السعودية لتعزيز علاقاتها

وقالت الهيئة إن مشاركتها في المؤتمر تأتي لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة وتوفير منظومة مشجعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع، ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والحلول في صناعة الطيران، مع التركيز على التنقل الجوي والاستدامة والتقنيات المتقدمة.