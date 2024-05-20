السعودية تعلن عن أول طائرة مجهزة بالإنترنت وشاشات ترفيه ذكية

أعلنت الخطوط السعودية خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران، عن تطوير جديد يهدف إلى تحسين تجربة الركاب على متن طائراتها، وذلك من خلال توفير خدمة الإنترنت الجوي وشاشات الترفيه الذكية.

وأكد إبراهيم العمر، المدير العام لمجموعة “السعودية“، على أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للركاب وتعزيز مكانة الشركة كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

من المتوقع أن يكون الربع الرابع من عام 2024 هو الموعد الذي سيتم فيه إطلاق هذه الخدمة، حيث ستكون أول طائرة مجهزة بها جاهزة للاستخدام في ذلك الوقت.

وستتميز الشاشات المقدمة بدقة عالية وتقنية البلوتوث، مما يجعلها متوافقة مع معظم الأجهزة الذكية المتاحة حاليًا، مما يسهل على الركاب الاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة أثناء رحلاتهم.

وتشمل هذه الخدمة الطائرات الجديدة بالإضافة إلى الأسطول الحالي، حيث من المقرر تجهيز أول طائرة بالشاشات الجديدة في نهاية عام 2025، مما يعكس التزام الخطوط السعودية بتحديث وتطوير خدماتها لتلبية تطلعات الركاب.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران المقام في العاصمة الرياض، الذي يُعَدّ منبرًا حيويًا لمناقشة قضايا صناعة الطيران والاستعراضات التكنولوجية الجديدة في هذا المجال.

يعتبر هذا المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين خبراء الطيران وممثلي الشركات العاملة في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر قطاع الطيران من القطاعات الحيوية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من قِبَل المستثمرين والشركات العالمية.