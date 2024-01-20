السعودية تخطط لجذب 330 مليون مسافر بحلول 2030

أكد عبدالعزيز الدعيلج، رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أن استراتيجية المملكة الوطنية للطيران تستهدف تحقيق إنجاز كبير في مجال النقل الجوي، حيث تسعى لجذب نحو 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

كما تهدف المملكة إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران ومنصة لوجستية عالمية تربط بين 3 قارات.

وفي مشاركته بمؤتمر Wings India 2024، الذي نظمته وزارة الطيران المدني الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، أكد الدعيلج على أهمية تحقيق نمو مستدام في القطاع الجوي.

وأضاف الدعيلج أن الاستراتيجية تهدف إلى جعل حوالي 10% من المسافرين، البالغ عددهم 330 مليون مسافر، يكونون ترانزيت.

وشدد على الدور الحاسم للطيران في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تطوير المطارات وشركات الطيران، وتحديث أساطيل الطائرات والمرافق، بما في ذلك خدمات الشحن واللوجستيات.

وتعتزم الاستراتيجية تعزيز الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم، من خلال تشغيل 29 مطاراً. كما تشمل خطة إنشاء مركزي اتصال عالميين في الرياض وجدة، مع شبكة من المطارات ذات القدرات الفريدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيات، بهدف زيادة قدرة الشحن الجوي من 0.8 مليون طن إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030. يُتوقع أن تشجع هذه المبادرة شركات الطيران العالمية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات الدولية على الاستثمار في قطاعي الطيران واللوجستيات في المملكة.

وختم الدعيلج بتأكيد حرص المملكة على تعزيز الروابط الجوية مع الهند، معترفًا بدورها كثالث أكبر سوق طيران محلي، ومتوقعًا أن تصبح ثالث أكبر سوق طيران دولي بحلول عام 2026.

على هامش أعمال معرض ومؤتمر أجنحة الهند، شارك المهندس امتياز محمد منظري، مدير الطيران العام في الهيئة بالجلسة الحوارية "صناعة الطائرات العمودية"، حيث سلّط خلالها الضوء على فرص ومستقبل الطائرات العمودية، وإيجاد بنية تحتية متكاملة داعمة لتشغيلها وسلامتها، مع أهمية خلق وسائل جديدة… pic.twitter.com/5cPI32Q30I — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) January 19, 2024