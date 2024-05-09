السعودية تقدم فرصاً تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطيران

يستعرض مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بھدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.

ويُقام مؤتمر مستقبل الطيران تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه الھيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 أيار / مايو 2024، في مدينة الرياض تحت شعار “تعزيز مستوى الربط العالمي”.

وسيسلط المؤتمر الضوء على المشاريع والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي يشھد ازدھاراً وتطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وتتوزع قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة على:

أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران،

تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار،

تتوزع الـ 10 مليارات دولار المتبقية على مشاريع أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجستية الخاصة الواقعة بالمطارات الرئيسية الثلاثة في الرياض وجدة والدمام

وسيبحث المؤتمر الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات في الدول المشاركة، عدة محاور أبرزھا:

التنقل الجوي المتقدم،

سلامة وأمن الطيران المدني،

وقود الطيران منخفض الكربون،

رقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي،

الشحن والخدمات اللوجستية،

الشراكات العالمية والابتكار.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة للطيران المدني المھندس صالح بن ناصر الجاسر، الذي يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر: “إن المملكة تقدم فرصًا استثمارية لا مثيل لھا في مجال الطيران على المستوى العالمي، حيث تعمل الإستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجھة حول العالم، وشحن 4.5 مليون طن من البضائع سنوياً، بحلول عام 2030”.

وأبان المھندس الجاسر أن المؤتمر سيوفّر فرصاً استثمارية ضخمة، مستفيداً من الموقع الإستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزز جاذبيتھا لتكون منصة لوجستية عالمية؛ ُمحققة بذلك أحد مستھدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه.

وقال وزير الاستثمار المھندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: “أصبحت المملكة، اليوم، وفي إطار رؤية المملكة 2030، من أھم مراكز الاستثمار الجديد في العالم؛ وھي تستھدف جذب استثمارات قيمتھا ثلاثة تريليونات وثلاثمئة مليار دولار بحلول عام 2030”.

وسيحضر المؤتمر مسؤولون تنفيذيون بشركات عالمية كبرى، مثل بوينغ وإيرباص ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة (كوماك) وشركة إمبراير، إضافة إلى مشاركة كبار المستثمرين وممثلي شركات الطيران والمطارات والشحن والخدمات اللوجستية وشركات خدمات الطيران.

يذكر أن مؤتمر “مستقبل الطيران” الدولي قد شھد في نسخته الثانية مشاركة (60) دولة، وتوقيع (52) اتفاقية ومذكرة تفاھم، و (116) اجتماعاً ثنائياً، وإطلاق عدد من السياسات والإستراتيجيات المھمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاص.