مجموعة السعودية تسعى لشراء أكثر من 150 طائرة

قالت مجموعة السعودية، الثلاثاء، إنها تقترب من الاتفاق على طلبية لشراء 100 طائرة ضيقة البدن، لكنها ترغب في موافقة الشركة المصنعة على توريد ما يزيد عن 50 إضافية.

وتمتلك مجموعة السعودية، شركة الخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران أديل منخفض التكاليف.

عدم تحديد الشركة المصنعة

وأحجم عبد الله الشهراني، المدير العام لشؤون الاتصالات والإعلام بمجموعة السعودية، عن تحديد الشركة المصنعة للطائرات، لكنه قال إن مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد كانت من أسباب عدم موافقة الشركة المصنعة على أكثر من 100 طائرة.

وأوضح الشهراني، في مقابلة بمعرض دبي للطيران، حسب رويترز: “نصر على أن يكون لدينا أكثر من 150 طائرة، نحن في انتظار الحصول على تأكيد من الشركة المصنعة بأنهم قادرون على إنتاج أكثر من 150 طائرة”.

وأشار إلى أن مجموعة السعودية تعتزم الإعلان عن الطلبية قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الطائرات ستكون لشركة الخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران أديل منخفض التكاليف.

وتستخدم كلتا الشركتين، طائرات من عائلة إيرباص إيه 320، وكانت شركة طيران أديل قررت في 2019 عدم المضي قدما في الالتزام بشراء طائرات بوينغ 737 ماكس.

ويستحوذ عملاقا تصنيع الطائرات، “بوينغ” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية، على أغلب مبيعات سوق الطائرات التجارية في العالم، لهذا يتوقع المراقبون أن الصفقة سوف تتم مع شركة “إيرباص”.

طيران الرياض تناقش طلبية كبيرة من الطائرات

وقالت شركة الطيران السعودية الجديدة “طيران الرياض” إنها ستعلن عن طلبية “كبيرة” من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة، لكنها رفضت أيضا الكشف عن اسم الشركة المصنعة.

وتخطط الخطوط السعودية المملوكة للدولة، التوسع السريع على مدى السنوات السبع المقبلة في إطار خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل والتخلص من اعتماد المملكة على النفط.

وعلى الرغم من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة أدت إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن الشهراني قال إنها لم تؤثر على السعودية، وإن شركة الطيران ليست قلقة بشأن أي تأثير مستقبلي على الأعمال.