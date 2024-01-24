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السعودية تطلق مبادرة التنقل الجوي المتقدم

تطلق المملكة العربية السعودية مبادرة “تمكين النقل الجوي المتقدم” بهدف تطوير قطاع النقل الجوي السعودي وجعله أكثر تطورًا وتقدمًا في منطقة الشرق الأوسط.

فريق التحرير by فريق التحرير
الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية لأن تكون رائدة في مجال النقل الجوي المتقدم، وذلك من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني.

تهدف مبادرة “تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة” إلى تطوير قطاع النقل الجوي السعودي وجعله أكثر تطوراً وتقدماً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال اعتماد مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك:

  • أنظمة الطائرات غير المأهولة الصغيرة (sUAS)
  • الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)

ستتمكن هذه التقنيات من توفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأسرع نقلاً للأشخاص والبضائع. كما ستسهم في التخفيف من حدة الزحام في الطرق، وتسهيل الوصول إلى الأماكن البعيدة أو النائية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشمل مسار المبادرة عدة مراحل، تبدأ بوضع خارطة طريق شاملة، تضع النقل الجوي المتقدم (AAM) في صدارة صناعة الطيران. كما تتضمن المبادرة تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية اللازمة، وبناء القدرات البشرية.

وقد تم إجراء اختبارات في المملكة شملت تضاريس متنوعة وظروفًا مناخية متعددة، أسفرت عن نتائج إيجابية يمكن تحقيقها في قطاعات النقل المختلفة، مثل تقليل الازدحام المروري وحوادث الطرق، وفي المجال الصحي، وكذلك المساهمة في تحقيق المملكة صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2060.

تحظى المبادرة باهتمام كبير من قبل الحكومة السعودية، حيث تم إطلاقها بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما تتعاون المملكة مع عدد من الدول وشركات الطيران العالمية، لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

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فريق التحرير

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