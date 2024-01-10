السعودية تطرح مطار أبها الدولي الجديد للتخصيص

أعلنت شركة مطارات القابضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص في السعودية، بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع مطار أبها الدولي في منطقة عسير أمام المهتمين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص وفقاً لنظام التخصيص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بنموذج البناء، والنقل، والتشغيل يمتد إلى 30 عاماً.

ودعا المركز الوطني للتخصيص المستثمرين ومقدمي خدمات تشغيل المطارات المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبات، الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 31 كانون الثاني / يناير 2024.

ويأتي ذلك في ظل تضافر جهود الجهات الحكومية المشاركة المتمثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تطوير منطقة عسير، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وتماشياً مع إعلان سمو ولي العهد عن المخطط العام لمطار أبها الجديد، الذي سيتم بناؤه بهوية معمارية موائمة مع تراث منطقة عسير؛ ليصبح معلماً بارزاً من المعالم بالمملكة، ويتميز بموقعه الإستراتيجي بين مطارات المملكة حيثُ يشكل حلقة وصل بين المطارات المحلية والدولية.

ويستهدف المطار أن يصل عدد المسافرين إلى ما يقارب 8 ملايين مسافر بحلول عام 2030 وإلى ما يزيد عن 13 مليون مسافر بحلول عام 2054، ويضم المشروع صالة سفر جديدة تقع في المساحة الشرقية من الصالة الحالية وستكون جاهزة بحلول عام 2028 على أن يتم بناؤها على مرحلتين إلى ثلاث مراحل بمساحة إجمالية تُقدر بـ 69,400 متر مربع، ومتوقع توسعتها لتصل إلى 73,200 متر مربع في المرحلة الثانية.

ويشمل المشروع:

إنشاء مواقف طائرات لخدمة صالة السفر الجديدة.

إنشاء مسار للخروج السريع من المدرج الحالي خلال منتصف الفترة من 2030-2040.

إنشاء مرافق أخرى مثل: الطرق الموصلة إلى صالة السفر الجديدة، مواقف جديدة للسيارات مع توسعة المرافق المساندة مثل: محطة توليد الكهرباء، ومحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويُعد المشروع أحد مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقاً لأهداف رؤية2030 ، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإستراتيجية الوطنية للطيران، بالإضافة إلى إستراتيجية تطوير منطقة عسير”قمم وشيم”، وتشكل تنمية قطاع النقل في منطقة عسير إلى جذب المزيد من المسافرين، بما يُحقق التطور في المنطقة والمناطق المجاورة لها، وتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بخدمات قطاع النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.