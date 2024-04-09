فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تصرح ببدء تشغيل رحلات الخطوط الموريتانية وجنوب الصين  

تهدف السعودية إلى تعزيز الجهود الرامية لتوسيع الربط الجوي بين السعودية ودول العالم ودعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، عن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران -للمرة الأولى- برحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية موريتانيا على خط سير (نواكشوط – المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعياً، ابتداءً من 21 نيسان / أبريل 2024.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن التصريح لخطوط جنوب الصين الجوية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة ابتداءً من 16 أبريل 2024؛ وتهدف هذه الخطوة إلى:

  • تعزيز الجهود الرامية لتوسيع الربط الجوي بين السعودية ودول العالم.
  • مواكبة الطلب المتنامي على السفر بين المملكة والصين،
  • توسيع شبكة النقل الجوي للمسافرين ورحلات الشحن.
  • فتح فرص جديدة وواعدة للنمو، وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات السعودية الصينية.
  • دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
  • جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
  • فتح آفاق جديدة للسفر متوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...