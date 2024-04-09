السعودية تصرح ببدء تشغيل رحلات الخطوط الموريتانية وجنوب الصين  

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، عن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران -للمرة الأولى- برحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية موريتانيا على خط سير (نواكشوط – المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعياً، ابتداءً من 21 نيسان / أبريل 2024.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن التصريح لخطوط جنوب الصين الجوية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة ابتداءً من 16 أبريل 2024؛ وتهدف هذه الخطوة إلى:

تعزيز الجهود الرامية لتوسيع الربط الجوي بين السعودية ودول العالم.

مواكبة الطلب المتنامي على السفر بين المملكة والصين،

توسيع شبكة النقل الجوي للمسافرين ورحلات الشحن.

فتح فرص جديدة وواعدة للنمو، وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات السعودية الصينية.

دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.

فتح آفاق جديدة للسفر متوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.