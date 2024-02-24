السعودية تسعى لجذب استثمارات صينية في قطاع الطيران

تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون مع الصين وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران والفضاء واستكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار والشحن الجوي، وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية في قطاع الطيران. وقد زار وفد رفيع من منظومة قطاع الطيران المدني في السعودية برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، مقر شركة “كوماك” الرئيس لتصنيع الطائرات وخط تجميع طائرات C919 و ARJ21 في مدينة شنغهاي، والمنطقة الاقتصادية في مطار تشونغشو في جمهورية الصين الشعبية.

وتجوّل عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج والوفد المرافق، داخل المصانع والمرافق التابعة للشركة، واطلعوا على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية مرافق الاختبار والتجميع وعرض عملية التصنيع والجودة المشددة التي تتبعها الشركة، وأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطيران، واستمعوا لشرح عن مهام شركة كوماك وتفاصيل عملية تصميم وتطوير طائراتها المختلفة التي تنتجها الشركة، إلى جانب عرض تقديمي استعرض فيه تاريخ الشركة من عام 2008، وتطور منتجاتها، والبحوث التخصصية المستمرة عن حلول أكثر كفاءة استدامة، ومهامها ومسؤوليتها في تصميم وتطوير وإنتاج الطائرات التجارية.

كما قام الدعيلج والوفد بزيارة المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، مستمعين إلى شرح عن آلية عمل الشركات والمؤسسات المختصة وآلية تطوير قدرات التصنيع المحلية وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لتحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية على المستوى العالمي، والإسهام في تحسين جودة المنتجات وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

وضمن جدول أعمال الزيارة، عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وبحضور نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران، اجتماعاً مع نائب حاكم مقاطعة خنان صن جوشان، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

