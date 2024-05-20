السعودية تسعى لتصنيع مكونات طائرات “بوينغ” و”إيرباص” محلياً

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع شركتي “بوينغ” و”إيرباص”، أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، بهدف الحصول على الموافقة لاستخدام إنتاج الألمنيوم والتيتانيوم المحلي في طائراتهما.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود المملكة لزيادة عملية التصنيع في البلاد وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

قد يساعد حصول المملكة على الاعتماد في التغلب على عقبات الإمدادات التي تواجهها الشركتان، بما في ذلك الصعوبات في تأمين عدد من المواد الخام.

بالإضافة إلى ذلك، تناقش المملكة أيضًا إنتاج عدد أكبر من مكونات الطائرات محليًا، وفقًا للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.

وأعرب عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، خلال حوار قبيل انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران المقام في الريا، .عن اهتمام شركات “بوينغ” و”إيرباص” و”إمبراير” بتأسيس منشآت طويلة الأجل لإنتاج بعض المكونات في السعودية.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي المملكة للتحول إلى مركز جديد للمعادن والتعدين، حيث تجري مفاوضات مع شركات الطائرات العملاقة بشأن انضمامها إلى قائمة موردي المعادن.

ويتزامن ذلك مع توقعات بأن تصبح السعودية مصدراً كبيراً لطلبيات الطائرات الجديدة، في ظل طموح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تطوير قطاع النقل في البلاد، بما يشمل تجديد شامل لقطاع الطيران وتأسيس شركات خطوط جوية جديدة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “الخطوط السعودية” عن طلبية شراء 105 طائرات ضيقة البدن من “إيرباص”، في أكبر طلبية في تاريخ الشركة الممتد لنحو 80 عامًا.

كما طلبت الشركة عشرات من طائرات “بوينغ” في العام الماضي، وكذلك فعلت “طيران الرياض”، شركة الخطوط الجوية الجديدة التابعة للصندوق السيادي السعودي والتي لا تزال قيد التأسيس.

وفي إطار تعزيز التعاون مع “بوينغ”، أبرمت الشركة مع مجموعة “التصنيع” الوطنية في العام الماضي مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير التيتانيوم من الدرجة المناسبة للاستخدام في الطائرات في المملكة.

وتستهدف السعودية جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطيران بحلول 2030، سيقودها بشكل رئيسي إنفاق الصندوق السيادي السعودي.

وتوقع الدعيلج إنفاق نحو 50% من هذا المبلغ على المطارات والبنية التحتية، فيما سيوجّه المبلغ المتبقي إلى الطائرات والأنشطة الأخرى.