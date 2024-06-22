السعودية تسجل 1318 شكوى على شركات الطيران خلال مايو

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أيار / مايو الماضي بلغت 1318 شكوى.

وسجلت الخطوط الجوية السعودية أقلّ شكاوى بين شركات الطيران السعودية، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أيار / مايو وصلت إلى 95%.

فقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2024.

وجاء ترتيب الناقلات الجوية السعودية من حيث عدد الشكاوى كالآتي:

الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو وصلت إلى 95%.

طيران أديل حل ثانياً بواقع (11) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%.

طيران ناس حل ثالثاً حيث وصل عدد الشكاوى إلى (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مايو الماضي، أشارَ إلى:

حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات وفقاً لعدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين خلال شهر مايو 2024. pic.twitter.com/3xGNyQSai8 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 21, 2024

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويين وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبيَّنَت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

