السعودية تسجل رقماً قياسياً بـ 112 مليون مسافر

سجلت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً في عدد المسافرين الذين بلغوا قرابة 112 مليون مسافر في عام 2023 عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2022، وفق تقرير أداء الحركة الجوية الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم.

وتجاوز عدد المسافرين في 2023 معدلات عام 2019 بأكثر من 8% مما يشير إلى تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.

وارتفع عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة بنسبة 16% إلى حوالي 815 ألف رحلة خلال العام 2023 إلى مقارنة بعام 2022.

قطاع #الطيران_المدني يسجل أرقامًا استثنائية في الحركة الجوية لعام 2023 مما يؤكد التزام المنظومة بنمو القطاع وتحقيق مستهدفات #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران. pic.twitter.com/00gcfDyiJ2 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 16, 2024



كما شهدت المملكة نمواً قياسياً من حيث أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة، وجاء ترتيب المطارات كالآتي:

مطار الملك عبدالعزيز الدولي تصدر قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة.

مطار الملك خالد الدولي في الرياض حل في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة.

مطار الملك فهد الدولي جاء ثالثاً بـ 11 رحلة في الساعة.

وسجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.

وارتفع حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية بنسبة 7% بإجمالي 918 ألف طن خلال العام 2023 مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022.

