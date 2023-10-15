فريق التحرير by فريق التحرير

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الخطوط السعودية: إعفاء جميع التذاكر من إي رسوم عند الإلغاء

فريق التحرير by فريق التحرير

أكدت شركة الخطوط الجوية السعودية إعفاء جميع التذاكر المجدولة من وإلى مطار الوجه؛ من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.

تأتي هذه الخطوة لاعتزامها نقل عملياتها التشغيلية من مطار الوجه إلى مطار البحر الأحمر الدولي، اعتباراً من الأحد 29 أكتوبر 2023.


ونوّهت السعودية إلى أن شركة البحر الأحمر الدولية (المكلفة بتطوير مطار الوجه) ستوفر حافلات ترددية مجانية لنقل الضيوف بين مطار الوجه ومطار البحر الأحمر الدولي.


في السياق ذاته، كشفت شركة البحر الأحمر الدولية عن تكليفها بتطوير مطار الوجه، ليكون أول مشروع في محفظة مشاريع الشركة الموسّعة، في الوقت الذي أعلنت الخطوط السعودية انتقال عملياتها التشغيلية من مطار الوجه إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

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ويستقبل مطار البحر الأحمر الدولي لأول مرة رحلات من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بواقع رحلتين أسبوعيًا، فيما يستقبل كذلك رحلتين أسبوعيًا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...