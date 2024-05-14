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السعودية تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في “صالات القدوم”

تقرر تحديد الحد الأقصى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم بمبلغ لا يتجاوز 3 آلاف ريال لكل مسافر، وذلك في إطار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب.

فريق التحرير by فريق التحرير

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية بإعتماد اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ الجمركية، حيث تتيح الأسواق الحرة للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.

وفقًا للشروط الجديدة، يُحدد الحد الأقصى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم بمبلغ 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع الشرط الضروري أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي.

كما تم تحديد الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.

وأكدت الهيئة أنها بدأت في استقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية، بعد استكمالهم الإجراءات النظامية المطلوبة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمسافرين.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لمشغلي الأسواق الحرة تقديم طلبات الترخيص عبر مركز الاتصال الموحد (19993)، أو عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بما يتماشى مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تطوير هذا القطاع ودعم السياحة في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...