قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية بإعتماد اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ الجمركية، حيث تتيح الأسواق الحرة للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.

وفقًا للشروط الجديدة، يُحدد الحد الأقصى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم بمبلغ 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع الشرط الضروري أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي.

كما تم تحديد الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.

وأكدت الهيئة أنها بدأت في استقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية، بعد استكمالهم الإجراءات النظامية المطلوبة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمسافرين.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لمشغلي الأسواق الحرة تقديم طلبات الترخيص عبر مركز الاتصال الموحد (19993)، أو عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بما يتماشى مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تطوير هذا القطاع ودعم السياحة في المملكة.

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، وذلك سعيًا لتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في صالات القدوم والمغادرة.

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