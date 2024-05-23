السعودية تعلن عن أول”مطار صامت”

أعلنت إدارة مطار أبها الدولي عن قرار مبتكر يقضي بتحويل المطار إلى ما يُعرف بـ “المطار الصامت”، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال السفر الجوي.

ووفقاً للبيان الصادر عن إدارة المطار، فإن هذه الممارسة تأتي استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية التي تطبق في العديد من المطارات الدولية المعروفة عالمياً، مثل مطار شانغي الدولي ومطار زيورخ الدولي ومطار دبي الدولي وغيرها.

وأوضح البيان أن هدف هذه المبادرة هو تحويل تجربة السفر في مطار أبها الدولي إلى “مستقبل السفر الخالي من الإجهاد والضوضاء”، حيث سيتم الاستغناء عن الإعلانات الصوتية أثناء تصعيد المسافرين.

تتضمن الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات، وعرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتحها، بالإضافة إلى حملة تعريفية شاملة تشمل لوحات تعريفية متعددة اللغات وإشعارات إلكترونية.

ومن المخطط أيضًا تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القادمة، يستخدم فقط في حالات الطوارئ مثل إلغاء أو تأخير الرحلات، فيما ستعمل الإدارة على تشجيع المسافرين على الجاهزية للسفر عبر “مطار أبها الدولي”، من خلال وسائل التواصل الخاصة بشركات الطيران ومتابعة شاشات عرض معلومات الرحلات، لتضمن رحلة ممتعة خالية من الإجهاد والضوضاء.