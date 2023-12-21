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السعودية.. أرقام غير مسبوقة للحركة الجوية

قفزت السعودية هذا العام 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتصبخ في المرتبة 13 دوليًا

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية.. أرقام غير مسبوقة للحركة الجوية

قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، إن الحركة الجوية بلاده حققت خلال النصف الأول من العام 2023 أرقامًا غير مسبوقة، مع نمو عدد الرحلات المحلية والدولية بنسبة 26%، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ولفت الجاسر خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، إلى أن المملكة قفزت هذا العام 14 مركزاً في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA.

وشدد على أن السعودية ستصبح مركزًا للعالم ووجهة رئيسية، في السنوات القليلة القادمة، باستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وإكسبو الرياض 2030، وكأس العالم لكرة القدم في 2034.‎

بدوره أكد عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن استراتيجية قطاع الطيران المدني تسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وليكون رافدًا مهمًا في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها منظمًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.‏

واستعرض المجتمعون أبرز ما حققه القطاع خلال العام الجاري ومنها:

  • تأسيس شركة طيران الرياض
  • إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض
  • إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي
  • افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي،
  • إصدار لائحة السياسات الاقتصادية في قطاع الطيران
  • إصدار لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
  • طلب أكثر من 150 طائرة من قبل شركات الطيران الوطنية
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فريق التحرير

فريق التحرير

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