السعودية.. أداء قياسي لحركة النقل الجوي خلال 2023

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن إنجازات استثنائية في أداء حركة النقل الجوي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، مُحَقِّقَةً قفزات نوعية في عدد الرحلات الجوية، وعدد الركاب، وشبكة الاتصال الجوي.

وقال الهيئة في بيان لها، إن أعداد الرحلات الجوية ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 16% من 701290 إلى 814995 رحلة، بينما شهد عدد الركاب زيادة هائلة بنسبة 26%، من 88 مليون إلى 112 مليون مسافر في عام 2023، متجاوزًا بكثير مستويات ما قبل الجائحة.

وشهدت السعودية توسعًا هائلًا في شبكة الاتصال الجوي خلال 2023، حيث ارتفع عدد الوجهات المُتاحة إلى 148 وجهة مع ما لا يقل عن 52 رحلة إلى المملكة ومنها.

وقاد نمو حركة الركاب بشكل كبير شركات الطيران منخفضة التكلفة، حيث ارتفعت حصتها في السوق المحلية من 27% إلى 44%.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة تؤكد على تفضيلات المسافرين المتغيرة في السوق المحلية، وتشير إلى زيادة المنافسة، والاختيار، والقيمة المعروضة داخل السوق.

وعلى الصعيد الدولي، تضاعفت الحصة السوقية لشركات الطيران منخفضة التكلفة LCC أيضًا من 16% قبل الجائحة إلى 32% في 2023.

وصرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، قائلًا: “تعتبر أرقام الحركة الجوية الاستثنائية لعام 2023 شهادة قوية على الرؤية الاستراتيجية المنعكسة في استراتيجية الطيران السعودية، والتي تضع المملكة في موقع الصدارة في الشرق الأوسط. أصبحت المملكة الآن أكثر اتصالًا بالعالم من أي وقت مضى، حيث حققت نموًا قياسيًا مزدوج الرقم في الرحلات الجوية والركاب الذين تم نقلهم خلال عام 2023”.