الدول الخليجية تعزز استثماراتها في المطارات لمواكبة نمو السياحة

ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر اليوم، أن دول مجلس التعاون الخليجي رسمت أهدافاً طموحة لقطاع السياحة، في إطار استراتيجيتها بتقليل اعتمادها على النفط. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 130 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

ومن المقرر أن يلعب قطاع الطيران دوراً أساسياً، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تظهر حركة الركاب الجوية نمواً ملموساً. وتمتلك المنطقة بالفعل بعضاً من أحدث المطارات في العالم، بما في ذلك:

مطار دبي الدولي (87 مليون مسافر)،

مطار حمد الدولي في الدوحة (45.9 مليون مسافر)

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ( 42.9 مليون مسافر).

وأظهرت عينة من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي أن حركة السفر في عام 2023 كانت أعلى بنسبة 8% من مستويات عام 2019، أي انها تجاوزت مستويات ما قبل تفشي وباء “كوفيد – 19″، وارتفعت حركة السفر بنحو 20% عن عام 2022. وفي معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تغطيها وكالة “فيتش”، بلغت حركة السفر في عام 2023 نسبة 97% من مستويات عام 2019. وتهدف خطط البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030.

وقد استثمرت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في مطاراتها في العقود الأخيرة، إلى جانب تطوير شركات الطيران، مما يجعلها من بين أكبر مراكز الركاب الدولية في العالم. وقامت السعودية بتوسيع استثماراتها في المطارات لزيادة القدرة على دعم النمو السكاني المتوقع والزيارات الدولية الإضافية، بما في ذلك سياحة الحجاج. وأعلنت دبي هذا العام عن خطة بقيمة 35 مليار دولار لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي بحيث يصبح قادراً على استيعاب 260 مليون مسافر سنوياً.