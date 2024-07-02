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6.1 مليارات ريال.. الخطوط القطرية تسجل أرباحاً قياسية

وصلت عائدات المجموعة إلى 81 مليار ريال قطري (22.2 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2023

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية إنجازًا بتحقيقها أرباحًا صافية قياسية بقيمة 6.1 مليار ريال قطري (1.7 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2023، وذلك بفضل استراتيجيتها الناجحة وتوسعها المستمر في شبكة وجهاتها العالمية.

نمو ملحوظ في عائدات الخطوط القطرية:

وتعكس هذه الأرباح القياسية نموًا ملحوظًا في عائدات المجموعة، حيث وصلت إلى 81 مليار ريال قطري (22.2 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2023، بزيادة قدرها 4.7 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي) ونسبتها 6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

الخطوط القطرية
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...