6.1 مليارات ريال.. الخطوط القطرية تسجل أرباحاً قياسية

سجلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية إنجازًا بتحقيقها أرباحًا صافية قياسية بقيمة 6.1 مليار ريال قطري (1.7 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2023، وذلك بفضل استراتيجيتها الناجحة وتوسعها المستمر في شبكة وجهاتها العالمية.

نمو ملحوظ في عائدات الخطوط القطرية:

وتعكس هذه الأرباح القياسية نموًا ملحوظًا في عائدات المجموعة، حيث وصلت إلى 81 مليار ريال قطري (22.2 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2023، بزيادة قدرها 4.7 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي) ونسبتها 6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.