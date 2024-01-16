الخطوط القطرية تدشّن أولى رحلاتها إلى “العلا” السعودية

دشنت الخطوط القطرية أولى رحلاتها إلى مدينة العلا السعودية، في ظل توسع الناقلة الوطنية في جميع أنحاء العالم.

وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلات إلى أكثر من 170 وجهة عالمية. ونظمت الشركة القطرية رحلتها الأولى إلى مدينة العلا الوجهة السياحية المميزة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم مزيجا استثنائيا بين التاريخ والفخامة.

وتشغل الخطوط القطرية رحلتين في الأسبوع إلى مدينة العلا، وبذلك يصل عدد رحلات الناقلة القطرية إلى 125 رحلة أسبوعيا إلى 10 مدن سعودية.

والخطوط الجوية القطرية حاصلة على جائزة “أفضل درجة أعمال في العالم 2023” من سكاي تراكس العالمية ، وهذه هي المرة العاشرة التي تحصل فيها على هذه الجائزة.

أيضا حصلت الناقلة القطرية على عدة جوائز خلال معرض باريس الجوي 2023، منها جائزة “أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم” و”أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط” و”أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال” كما حصلت أيضا على جائزة “أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم”.

وفقا لموقع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يبعد وادي العلا عن المدينة المنورة بنحو 300 كيلومتر، وتتميز بتراثها الطبيعي والإنساني.

ويتميز وادي العلا، بالمساحات الخضراء والجبال الرملية الشاهقة، والمناطق الثقافية التي يعود تاريخها لآلاف السنين. ويعد “الحجر” هو الموقع الأشهر في العلا، كما أنه أول مواقع السعودية التي تم تسجيلها في قائمة اليونسكو.